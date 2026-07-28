Известный уральский ученый скончался после нападения в Екатеринбурге В Свердловской области завели уголовное дело после гибели ученого Зезина

Москва28 июл Вести.В Екатеринбурге 27 июля простились с ученым Никитой Зезиным, больше 40 лет проработавшим в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН. Ему было 67. Как сообщает канал E1.RU, причиной смерти называют инфаркт, но известно, что незадолго до смерти ученый подвергся жестокому избиению.

Со слов депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, ЧП произошло 13 июля. Никита Николаевич с заместителем обследовали опытные поля и посевы. Там они увидели детей, катавшихся по полю на квадроциклах. Мальчики застряли, и ученый по телефону одного из ребят связался с родителями и договорился, что довезет детей до института. Позже приехавшие на четырех джипах к институту мужчины напали на ученых и сильно избили. Удары сопровождались угрозами и оскорблениями.

После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.

Известный уральский ученый, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ "Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН", всю жизнь посвятил селекции, вывел множество сортов картофеля и пшеницы. В последний путь его провожали ученые из Москвы, говорили о его огромных заслугах, отметил Вячеслав Вегнер.

По информации СКР, глава ведомства заинтересовался ситуацией. Возбуждено уголовное дело. Руководителю СУ СК РФ по Свердловской области поручено доложить о ходе расследования Александру Бастрыкину.

Открытым остается и вопрос об ущербе, нанесенном полю. Известно, что там велись научные опыты.