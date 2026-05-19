Москва19 маяВести."Единая Россия" призвала СК разобраться в инциденте с нападением цыган на жителей поселка в Волгоградской области. Об этом сообщил руководитель ЦИК партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.
Возмутительная ситуация с нападением цыган на жителей поселка в Волгоградской области… Жители сообщают, что цыгане из села Солодушино объявили местный парк "своим", якобы запретив гулять по нему другим жителям. При этом местные жители жалуются, что... цыганская диаспора держит в страхе все село уже долгое времянаписал депутат в мессенджере MAX
Он назвал случившееся возмутительным и отметил, что правоохранители должны отреагировать на это соответствующим образом, дать принципиальную оценку и сделать все необходимое, чтобы виновные были наказаны.
Не оставлю эту ситуацию без внимания. Мною подготовлен запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкинудобавил Сидякин
Инцидент произошел 18 мая, в понедельник, в Николаевском районе области. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, запечатлена массовая драка, которая, как утверждают пользователи, разгорелась между сельчанами и цыганами, проживающими в Солодушино.
Пользователи заявляют, что все началось после того, как представители диаспоры набросились на 12-летнюю девочку, гуляющую по "их" парку, с кулаками.