Зачинщицу массовой драки с участием цыган под Волгоградом арестовали на сутки

Москва19 мая Вести.В Волгоградской области суд назначил административный арест зачинщице массовой драки с участием цыган в селе Солодушино. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Сама женщина утверждает, что причиной случившегося стал бытовой конфликт с местными жителями. Встретившись с ними на улице 18 мая, в понедельник, она позвала на помощь родственников, собрав не менее 15 человек.

Полина Б. организовала одновременное массовое, не являющееся публичным мероприятием, пребывание граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка… Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 1 сутки говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Отмечается, что гражданка признала свою вину полностью. Постановление суда не вступило в законную силу.

По словам главы Николаевского муниципального округа Анжелики Гребенниковой, правоохранители проводятся все необходимые проверочные мероприятия.

В селе Солодушино произошла потасовка с участием местных жителей, в т. ч. цыганской национальности. Причиной конфликта послужила бытовая ссора. В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия, уверена, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом написала она на своей странице во "ВКонтакте"

Ранее на случившееся обратил внимание депутат Госдумы Александр Сидякин, назвав ситуацию возмутительной, и отметил, что уже подготовил обращение главе СКР Александру Бастрыкину.