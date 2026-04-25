Глава Вологодской области взял на контроль спор об опеке над ребенком из Сольц

К ситуации с опекой ребенка из новгородских Сольц подключился глава Вологодчины Глава Вологодской области взял на контроль спор об опеке над ребенком из Сольц

Москва25 апр Вести.Глава Вологодской области Георгий Филимонов подключился с ситуации с опекой над девочкой-сиротой из Новгородской области, за которую борются ее родная прабабушка и семья чиновника. Свою позицию руководитель региона опубликовал в Telegram-канале.

По его словам, следующее заседание суда об опеке назначено на 27 апреля, оно пройдет в Великом Новгороде.

Про ситуацию с нашей вологжанкой, которая хочет оформить опеку над правнучкой, переданной семье в Новгородской области, знаю. Тема на моем личном контроле. Уполномоченным по правам ребенка Вологодской области и органами опеки региона были подготовлены документы для передачи правнучки в родную семью написал Филимонов

Малышка осталась сиротой после гибели обоих родителей. Ее отец погиб в зоне специальной военной операции России на Украине в 2024 году, мать получила смертельные травмы в результате ДТП в январе 2026-го.

Взять опекунство собиралась 65-летняя прабабушка, которая живет в Вологде, но выяснилось, что ребенка отдали в семью главы округа. По данным ряда СМИ, тот возвращать девочку отказался.

История приобрела широкий общественный резонанс, в ней разбирались, в том числе, уполномоченный по правам человека Мария Львова-Белова и председатель СКР Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, представителям властей обоих регионов необходимо объединиться, встать на стороны женщины и помочь ей вернуть правнучку.