Супруга спасшего девочку в Константиновке военного хочет взять ее под опеку

Жена спасшего девочку в Константиновке военного хочет взять ее под опеку Супруга спасшего девочку в Константиновке военного хочет взять ее под опеку

Москва17 июл Вести.Жена военнослужащего, участвующего в спасении девочки Софии при освобождении населенного пункта Константиновка, хочет взять ее под опеку. Об этом рассказал представитель региональных органов опеки РИА Новости.

В публикации отмечается, что в настоящий момент состояние ребенка стабильное, София остается под наблюдением специалистов.

Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки сообщил собеседник агентства

8 июля в российском Министерстве обороны рассказали, что военные ВС РФ эвакуировали из Константиновки десятилетнюю Софию, оставшуюся без родителей. Омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что мама ребенка умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли в результате попадания украинского беспилотного летательного аппарата в их дом. Львова-Белова взяла на контроль оказание помощи девочке.