ВСУ дважды пытались атаковать мотоцикл с эвакуированной девочкой ВСУ пытались атаковать мотоцикл с эвакуированной из Константиновки девочкой

Москва14 июл Вести.Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды пытались ударить по мотоциклу, на котором российский офицер эвакуировал из Константиновки 10-летнюю девочку. Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск "Юг" старший лейтенант с позывным Куба.

В беседе с РИА Новости он рассказал о девочке Софии, которую российские военнослужащие вывезли из Константиновки после того, как она осталась без родителей. Ребенок прятался в подвале.

Было два захода атаки беспилотных летательных средств. В том числе он заходил два раза на мой мотоцикл, на котором я вывозил Софию. На третий раз он зашел и неудачно сработал сказал офицер

По его словам, на подъезде к другому населенному пункту украинский дрон попытался атаковать транспортное средство, однако его оперативно сбили военнослужащие пунктов воздушного наблюдения.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что взяла на личный контроль оказание помощи Софии. Сейчас девочке ничего не угрожает, организован поиск ее родственников.