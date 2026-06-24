Стали известны последние слова погибавшего после обстрела ВСУ в Константиновке Беженка из Константиновки рассказала о последних словах отца, убитого ударом ВСУ

Москва24 июн Вести.Мужчина, погибший после обстрела ВСУ в селе Яблоновка под Константиновкой (ДНР), перед смертью просил покинуть дом тех, кто пытался его спасти, чтобы люди не попали под повторный удар противника. Об этом РИА Новости рассказала его дочь Виктория Никитина, беженка из Константиновки.

Женщина вспоминает, что когда приехала в село Яблоновка, то сразу побежала к соседям узнать о судьбе отца. По ее словам, там лежали несколько раненых.

Виктория подумала, что ее отец – среди них, но соседка сказала, что его не смогли вытянуть из-под завалов.

Его не смогли вытянуть, и он кричал: "Уходите, потому что погибните все" рассказала беженка

Отца Виктории пришлось захоронить в огороде собственного дома, а ее с дочерью позднее эвакуировали российские военные.