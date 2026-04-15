Москва15 апр Вести.Оператор разведывательного беспилотника Южной группировки войск с позывным Акула рассказал ТАСС, что тело украинского военного, убитого его сослуживцем в Константиновке (ДНР), раскопали и съели бродячие собаки.

По словам российского бойца, он находился за пультом БПЛА, когда заметил какое-то передвижение. По рации Акула услышал, что надо продолжать разведку и вести наблюдение за объектом. Он приблизил камеру и смог рассмотреть, что между домами передвигаются два бойца ВСУ.

Дальше Акула увидел, как один военный убивает другого и закапывает его тело.

Мы мониторили дальше это место … Было видно, как тело этого бойца раскопали собаки и съели его рассказал он агентству

Российские боец признался, что был в ужасе от увиденного. Акула также сообщил, что украинские военные даже не пытаются вывозить тела погибших сослуживцев с улиц Константиновки.