Стало известно о жестоком убийстве на полигоне мобилизованного в ВСУ

На полигоне в Харьковской области жестоко убит мобилизованный в ВСУ Стало известно о жестоком убийстве на полигоне мобилизованного в ВСУ

Москва21 июн Вести.Тело жителя Одессы Владимира Беласа с признаками насильственной смерти было обнаружено вблизи расположения 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в Харьковской области, сообщило РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, мужчина был призван на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в мае и провел 18 дней в тренировочном лагере, где его состояние здоровья резко ухудшилось без оказания медицинской помощи.

9 июня его тело нашли недалеко от пункта дислокации полка. У погибшего были сломаны ноги. Впоследствии, по словам источника, тело "скормили червям".

Родственники Беласа обратились в офис генерального прокурора Украины с требованием провести тщательное расследование. Они сообщили, что тело было доставлено в одесский морг в черном мешке с многочисленными травмами и признаками сильного разложения.

Ранее командование ВСУ распорядилось минировать полигоны в Кировоградской области, чтобы мобилизованные не имели возможности сбежать.