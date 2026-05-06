Марочко: бойцы обнаружили в Константиновке тела мирных граждан, убитых ВСУ Марочко: бойцы часто находят в Константиновке тела жителей, убитых ВСУ

Москва6 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) зверски убивают мирных жителей в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Подобные случаи не являются единичными, отметил Марочко.

Что касается преступлений и зверств украинских боевиков в Константиновке, то могу отметить, что российские военнослужащие находят и в окрестностях Константиновки, и в самом населенном пункте трупы гражданских лиц, которые, по визуальному осмотру явно подвергались пыткам и истязаниям со стороны украинских боевиков приводит ТАСС слова Марочко

Трупы имеют характерные следы насильственной смерти, уточнил эксперт.

Между тем боец с позывным Туриец сообщил, что украинские боевики в Константиновке пытаются маскироваться под мирных жителей, надевая поверх военной формы гражданскую одежду.