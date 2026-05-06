Москва6 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) зверски убивают мирных жителей в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Подобные случаи не являются единичными, отметил Марочко.
Что касается преступлений и зверств украинских боевиков в Константиновке, то могу отметить, что российские военнослужащие находят и в окрестностях Константиновки, и в самом населенном пункте трупы гражданских лиц, которые, по визуальному осмотру явно подвергались пыткам и истязаниям со стороны украинских боевиковприводит ТАСС слова Марочко
Трупы имеют характерные следы насильственной смерти, уточнил эксперт.
Между тем боец с позывным Туриец сообщил, что украинские боевики в Константиновке пытаются маскироваться под мирных жителей, надевая поверх военной формы гражданскую одежду.