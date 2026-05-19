Суд привлек к ответственности еще троих участниц массовой драки под Волгоградом

Москва19 мая Вести.Еще троих участниц массовой драки цыган с жителями села Солодушино в Волгоградской области привлекли к ответственности. Одной назначен административный арест, другой штраф, третью отправили на принудительные работы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Ранее стало известно об аресте на сутки зачинщицы конфликта. Таким образом, материалы были составлены в отношении четырех женщин.

Две женщины были отправлены под административных арест. Еще одной был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Четвертая участница будет отбывать наказание в виде принудительных работ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Остальным участникам конфликта не исполнилось 18 лет. В отношении их родителей и опекунов составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. Одну поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей

Инцидент произошел 18 мая, в понедельник. Утверждается, что между местными жителями и цыганами разгорелась ссора на бытовой почве, которая переросла в потасовку. При этом сами сельчане заявляют, что проблемы с диаспорой у них давно, якобы ее представители "держат людей в страхе" уже долгое время.

На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Сидякин и призвал СК разобраться и наказать виновных по закону.

Доклад обо всех обстоятельствах случившегося затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Сообщается о нарушении прав жителей села Солодушино Волгоградской области представителями цыганской народности. Говорится о систематическом характере их противоправных действий... Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и по доводам, указанным в публикации говорится в Telegram-канале СКР

Следственные органы проводят проверку в рамках статьи УК РФ "Хулиганство".