Москва29 июлВести.Следователи предъявили обвинение в хулиганстве еще одному участнику нападения на известного уральского ученого Никиту Зезина в Екатеринбурге, решается вопрос о его аресте, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, 13 июля вблизи дома по улице Главной в Екатеринбурге 39-летний фигурант со своим знакомым, который также обвиняется в хулиганстве, избили двух мужчин 58 и 67 лет. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Следственными органами СУ СК России по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ)сказано в сообщении
Оба фигуранта задержаны. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.