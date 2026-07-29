На Урале предъявлено обвинение еще одному участнику нападения на ученого Зезина

Предъявлено обвинение еще одному участнику нападения на ученого Зезина На Урале предъявлено обвинение еще одному участнику нападения на ученого Зезина

Москва29 июл Вести.Следователи предъявили обвинение в хулиганстве еще одному участнику нападения на известного уральского ученого Никиту Зезина в Екатеринбурге, решается вопрос о его аресте, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, 13 июля вблизи дома по улице Главной в Екатеринбурге 39-летний фигурант со своим знакомым, который также обвиняется в хулиганстве, избили двух мужчин 58 и 67 лет. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Следственными органами СУ СК России по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) сказано в сообщении

Оба фигуранта задержаны. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.