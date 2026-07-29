Тело ученого из Свердловской области Зезина могут эксгумировать Тело скончавшегося после нападения ученого Зезина могут эксгумировать

Москва29 июл Вести.Тело известного уральского ученого Никиты Зезина, скончавшегося через неделю после нападения на него, могут эксгумировать. Об этом RT заявил источник из окружения профессора.

Такая процедура может потребоваться для экспертизы, которая должна выяснить, была ли связь между побоями 13 июля и инфарктом.

Родные Зезина очень тяжело переживают его смерть, "с трудом общаются", при этом они согласны на его эксгумацию ради экспертизы говорится в публикации

По имеющейся информации, следствие рассматривает возможность переквалификации уголовного дела.

Ранее в СК сообщили, что одному из участников нападения было предъявлено обвинение в хулиганстве. Решается вопрос о его аресте.