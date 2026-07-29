Москва29 июл Вести.Причину смерти уральского ученого Никиты Зенина и ее возможную взаимосвязь с произошедшим на него нападением установит судебно-медицинская, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По данным ведомства, Зенин скончался в больнице Екатеринубрга от сердечного заболевания.

В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением сказано в сообщении

Ранее был задержан один из участников нападения на 67-летнего ученого и его 58-летнего коллегу. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

13 июля 2026 года Зенин и его коллега пресекли нарушение общественного порядка несовершеннолетними, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Позже обвиняемый с приятелями напали на мужчин и жестокого избили.