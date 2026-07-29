Жена напавшего на уральского ученого Зезина заявила, что муж его не избивал О невиновности супруга заявила жена напавшего на ученого Никиту Зезина

Москва29 июл Вести.Жена задержанного за нападение на известного уральского ученого Никиту Зезина Светлана Реверук утверждает, что муж не избивал погибшего, сообщает RT.

По словам женщины, ее муж заступился за детей.

Видно на видео, что мой муж хлопал его по щекам, но не избивал он ногами. Росгвардия это подтвердит приводятся в сообщении слова Светланы Реверук

По предварительной версии, ученый Никита Зезин со своим коллегой пресекли нарушение общественного порядка детьми, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Светлана Реверук в свою очередь утверждает, что дети на поля не заезжали, а ученый с коллегой силой заставили их сесть в автомобиль.

Данный мужчина вместе со своим водителем, увидев детей, гонял их по полю. Моего сына он чуть не сбил на квадроцикле.... Они силой их запихали в машину, не дали позвонить приводятся слова женщины

Ранее сообщалось, что по версии следствия, обвиняемый с приятелями напали на ученого и его коллегу и жестоко их избили. Позже ученый был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

Погибший Никита Зезин - ученый-растениевод, член-корреспондент Российской академии наук, специалист в области кормопроизводства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. С 2022 года возглавлял Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.