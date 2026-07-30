Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО одного из напавших на ученого Зезина

В Екатеринбурге арестовали одного из напавших на ученого Зезина Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО одного из напавших на ученого Зезина

Москва30 июл Вести.Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Александра Реверука, обвиняемого в хулиганском нападении на ученого РАН Никиту Зезина, впоследствии скончавшегося от сердечного заболевания, и его коллегу. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Отмечается, что в СИЗО он пробудет до 26 сентября.

Октябрьский районный суд г. Екатеринбург избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней, то есть до 26 сентября 2026 года сказано в сообщении

По версии следствия, вечером 13 июля Реверук около дома на улице Главная избил Зезина и его подчиненного. В момент нападения фигурант действовал "дерзко, грубо нарушал общественный порядок, в том чисел в присутствии несовершеннолетних", пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе заседания суда по избранию Реверуку меры пресечения прокуратур настаивал на его аресте, поскольку он может может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, а также оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.