Нападение на уральского ученого Никиту Зезина: что известно о его смерти

Уральский ученый Зезин умер после нападения: что известно к этому часу Нападение на уральского ученого Никиту Зезина: что известно о его смерти

Москва29 июл Вести.В Екатеринбурге 22 июля спустя неделю после жестокого избиения скончался известный ученый Никита Зезин, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. СК возбудил уголовное дело, в рамках расследования которого были задержаны двое местных жителей, им предъявлено обвинение в групповом хулиганстве, решается вопрос об их аресте.

13 июля член-корреспондент РАН Зезин вместе со своим заместителем обследовал опытные поля и посевы. Там они увидели катавшихся на квадроциклах детей. Ученый связался с родителями одного и мальчиков и договорился, что довезет детей до института. Позже приехавшие на четырех внедорожниках мужчины напали на ученых и сильно их избили. Удары сопровождались угрозами и оскорблениями.

После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля. Прощание с 67-летним ученым прошло 27 июля.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители задержали двоих местных жителей в возрасте 38 и 39 лет. Им уже предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте фигурантов.

Также стало известно, что СК назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти Зезина и ее возможную взаимосвязь с произошедшим на него нападением.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не исключил, что при расследовании участников конфликта могут проверить на полиграфе из-за того, что обе стороны написали друг на друга заявления.

В то же время супруга одного из задержанных заявила, что ее муж не избивал ученого, а всего лишь "хлопал его по щекам", заступаясь за детей. По ее словам, Зезин и его коллега силой затолкали детей в машину и не дали им позвонить родным.

Никита Зезин в 1981 году окончил агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института. Он прошел путь младшего научного сотрудника до руководителя главного аграрного научного центра Урала. Он является автором более 260 научных трудов, монографий и книг.

Он был удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени, а в апреле 2026 года – Национальной премии имени П.А. Столыпина "Аграрная элита России": "За вклад в развитие селекционной работы в России". Он был профессором УрГАУ, членом коллегии Министерства АПК и потребительского рынка, членом Совета Национального союза селекционеров и семеноводов.