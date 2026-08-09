Москва9 авгВести.Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения в Свердловской области инвалида, являющегося участником спецоперации. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.
В соцсетях сообщалось, что в городе Ревда во дворе жилого дома мужчина избил инвалида, который вступился за девушку.
Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахотмечается в сообщении
Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.