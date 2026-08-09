Главе СК доложат об избиении участника СВО с инвалидностью в Ревде

В Ревде мужчина избил участника СВО с инвалидностью, который защитил девушку Главе СК доложат об избиении участника СВО с инвалидностью в Ревде

Москва9 авг Вести.Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения в Свердловской области инвалида, являющегося участником спецоперации. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

В соцсетях сообщалось, что в городе Ревда во дворе жилого дома мужчина избил инвалида, который вступился за девушку.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах отмечается в сообщении

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.