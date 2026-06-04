В Башкирии водитель проехал по ноге сотрудника ГИБДД, уходя от погони

В Башкирии водитель, уходя от погони, проехал по ноге инспектора ГИБДД В Башкирии водитель проехал по ноге сотрудника ГИБДД, уходя от погони

Москва4 июн Вести.В Мелеузе мужчину будут судить за применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Салавата утвердила Мелеузовская межрайонная прокуратура, сообщает региональное ведомство в MAX.

По материалам следствия, в апреле 2025 года сотрудники ДПС пытались остановить для проверки автомобиль "Тойота Чайзер" без государственных регистрационных знаков. Водитель продолжил движение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции.

Пытаясь скрыться от преследовавших его стражей правопорядка и объезжая преграду, он проехал по ноге инспектора, после чего скрылся с места происшествия говорится в сообщении

Уголовное дело будет рассматривать Мелеузовский районный суд. Обвиняемый своей вины не признал.