Фигуранта дела о нападении на инспектора ДПС в центре Москвы отправили в СИЗО

В Москве арестовали фигуранта дела о нападении на инспектора ДПС Фигуранта дела о нападении на инспектора ДПС в центре Москвы отправили в СИЗО

Москва1 июл Вести.Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Давида Черноусова, который участвовал в нападении на инспектора ДПС в районе Китай-города. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант пробудет под стражей два месяца.

Басманный районный суд города Москвы 1 июля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черноусова Давида Артемовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) говорится в сообщении

Нападение на полицейского произошло 28 июня на улице Маросейка, когда он прибыл по вызову о ДТП. Двое молодых людей применили к нему насилие и оскорбили его. Они также намеренно сбили с формы инспектора видеорегистратор, чтобы помешать фиксации своих противоправных действий. После этого фигуранты скрылись с места происшествия.