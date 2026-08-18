В Москве пьяный водитель наехал на инспектора ГАИ и попытался скрыться В Москве пьяный водитель сбил инспектора ГАИ при попытке задержания

Москва18 авг Вести.В Московской области пьяный водитель наехал на инспектора ГАИ - ему грозит арест. Об этом сообщило ГСУ СК России по Москве на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Реутове вечером 13 августа. Сотрудники ГАИ остановили машину под управлением нетрезвого водителя – он отказался подчиниться и уехал. На автостоянке у станции метро правоохранители заблокировали автомобиль, но при попытке задержания водитель совершил наезд на инспектора – мужчина получил телесные повреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Перовским межрайонным следственным отделом СУ по ВАО ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) говорится в публикации

Фигурант признал вину. Следствие ходатайствует о его аресте.