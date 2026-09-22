В Алтайском крае полицейские открыли огонь во время погони за пьяным нарушителем В Алтайском крае инспекторы задержали нарушителя после погони со стрельбой

Москва22 сен Вести.В Алтайском крае нарушитель на отечественной легковушке пытался скрыться от правоохранителей, во время преследования силовикам пришлось применить оружие. После задержания водителя выяснилось, что он был пьян и лишен прав. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Погоня произошла на Чуйском тракте. Пытаясь уйти от полиции, мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу и превышал скорость. В какой-то момент он съехал с асфальтового покрытия на проселочную дорогу, где его удалось остановить.

Для остановки транспортного средства инспектор МУ МВД России "Бийское" применил огнестрельное оружие. После того как мужчина был задержан, выяснилось, что прежде он также неоднократно садился за руль в состоянии опьянения и был лишен права управления транспортными средствами написала Волк в мессенджере МАХ

Она добавила, что в 2024 году за аналогичное нарушение мужчина был осужден на 1 год и 8 месяцев. Сейчас в отношении него составлено 7 административных протоколов и возбуждено уголовное дело. Машину забрали на спецстоянку.