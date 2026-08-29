Москва29 авгВести.В Красноярске сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем Mitsubishi, водитель которой проигнорировал требование об остановке. Для этого пришлось применить оружие, сообщает МВД по региону.
В ходе погони водитель проехал на красный свет светофора, превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru. Только после применения табельного оружия лихач был остановлен.
За рулем оказался 37-летний мужчина с признаками опьянения. … Освидетельствование алкотестером подтвердило состояние опьянения водителя – 0,96 мг/литр выдыхаемого воздуханаписано в MAX
Также он попытался выкинуть сверток с неизвестный веществом белого цвета. Он направлен на экспертизу.
В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.