В Красноярске ДПС устроила погоню за нетрезвым водителем, его остановили оружием

Полиция Красноярска остановила нетрезвого лихача с применением оружия В Красноярске ДПС устроила погоню за нетрезвым водителем, его остановили оружием

Москва29 авг Вести.В Красноярске сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем Mitsubishi, водитель которой проигнорировал требование об остановке. Для этого пришлось применить оружие, сообщает МВД по региону.

В ходе погони водитель проехал на красный свет светофора, превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru. Только после применения табельного оружия лихач был остановлен.

За рулем оказался 37-летний мужчина с признаками опьянения. … Освидетельствование алкотестером подтвердило состояние опьянения водителя – 0,96 мг/литр выдыхаемого воздуха написано в MAX

Также он попытался выкинуть сверток с неизвестный веществом белого цвета. Он направлен на экспертизу.

В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.