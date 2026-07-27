В Красноярском крае водитель автобуса выехал на красный и устроил ДТП

Пассажирский автобус попал в ДТП в Красноярском крае, два человека пострадали В Красноярском крае водитель автобуса выехал на красный и устроил ДТП

Москва27 июл Вести.Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Лесосибирске Красноярского края. По данным регионального ГУ МВД России, водитель ПАЗ выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

Авария произошла утром 27 июля, в понедельник, на пересечении улиц Мира и Южный проезд. Второй участник ДТП – мужчина за рулем Honda – ехал на зеленый и завершал маневр.

В результате два человека пострадали.

Произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ 1969 года рождения двигался по ул. Мира на запрещающий сигнал светофора… В автобусе находилось 38 пассажиров, двое из них обратились за медицинской помощью говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте"

Правоохранители выясняют детали случившегося.