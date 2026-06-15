Один человек доставлен в больницу после ДТП легковушки и автобуса в Самаре

В Самаре произошло ДТП легковушки и автобуса, один человек пострадал Один человек доставлен в больницу после ДТП легковушки и автобуса в Самаре

Москва15 июн Вести.В городе Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Toyota. В результате происшествия один человек пострадал, сообщает МВД России по Самарской области.

Происшествие случилось 15 июня на дублере по Ново-Садовой улице.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 40 пассажиров. Пассажир-женщина 1991 г.р., находившаяся в автобусе, скорой медицинской помощью доставлена в больницу написано в MAX

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП. Известно, что иномарка следовала в попутном движении с автобусом ПАЗ.