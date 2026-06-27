В Красноярске произошло массовое ДТП с 10 автомобилями

Грузовик в Красноярске протаранил восемь припаркованных с нарушением машин В Красноярске произошло массовое ДТП с 10 автомобилями

Москва27 июн Вести.Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Пограничников в Красноярске, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Mitsubishi допустил нарушение правил дорожного движения и не уступил дорогу грузовому автомобилю.

В результате столкновения в ДТП были вовлечены еще восемь транспортных средств, припаркованных в зоне действия знака "Остановка запрещена" уточняется в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

В полиции отметили, что пострадавших нет, оба водителя были трезвы. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции.