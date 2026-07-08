Москва8 июлВести.Уголовное дело возбуждено после наезда на людей в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю в MAX.
ЧП произошло ночью в среду, 8 июля, на улице Генерала Трошева.
В социальных медиа опубликованы сведения о том, что … водитель автомобиля умышленно совершил наезд на группу молодых людей, один из которых получил травмыговорится в заявлении
После этого шофер наехал еще на одного мужчину, протащив его по асфальту. Затем будущий фигурант переместил травмированного на видное место и скрылся.
По имеющейся информации, пострадавший скончалсяотметили в Следкоме
Произошедшее квалифицировали по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство. Расследование взято на контроль.