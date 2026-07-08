После наезда на людей в Краснодаре возбудили уголовное дело

Водитель машины умышленно сбил людей в Краснодаре, возбуждено дело После наезда на людей в Краснодаре возбудили уголовное дело

Москва8 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после наезда на людей в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю в MAX.

ЧП произошло ночью в среду, 8 июля, на улице Генерала Трошева.

В социальных медиа опубликованы сведения о том, что … водитель автомобиля умышленно совершил наезд на группу молодых людей, один из которых получил травмы говорится в заявлении

После этого шофер наехал еще на одного мужчину, протащив его по асфальту. Затем будущий фигурант переместил травмированного на видное место и скрылся.

По имеющейся информации, пострадавший скончался отметили в Следкоме

Произошедшее квалифицировали по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство. Расследование взято на контроль.