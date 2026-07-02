Москва2 июлВести.Житель Краснодара устроил массовое ДТП, в результате которого он протаранил три автомобиля. Об этом сообщает "Кубань 24".
По информации источника, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. За рулем Mercedes он находился в халате.
ДТП произошло в 6.00 мск на проспекте Знаменского.
Иномарка, за рулем которой был 42-летний мужчина в халате, врезалась в припаркованные BMW, Toyota и Nivaнаписано в сообщении источника
По итогам происшествия пострадавших нет. Инициирована проверка.