Москва29 июнВести.Водитель иномарки в Краснодаре устроил массовое ДТП и скрылся, бросив автомобиль. Подробности сообщает полиция Краснодара.
На улице Ратной Славы водитель за рулем Hyundai превысил скорость и не вписался в поворот. После этого он сначала задел припаркованный автомобиль Mitsubishi, затем снес дорожный знак и врезался в ВАЗ-2109. Отлетевший бампер последнего повредил Toyota.
Продолжив движение, "Хендэ" врезался в "Мазду" и в итоге влетел в фонарный столб. После этого водитель бросил машину и сбежал.
За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 сутокговорится в сообщении
Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.