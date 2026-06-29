В Краснодаре виновник массового ДТП скрылся с места аварии В Краснодаре водитель иномарки устроил массовое ДТП и скрылся

Москва29 июн Вести.Водитель иномарки в Краснодаре устроил массовое ДТП и скрылся, бросив автомобиль. Подробности сообщает полиция Краснодара.

На улице Ратной Славы водитель за рулем Hyundai превысил скорость и не вписался в поворот. После этого он сначала задел припаркованный автомобиль Mitsubishi, затем снес дорожный знак и врезался в ВАЗ-2109. Отлетевший бампер последнего повредил Toyota.

Продолжив движение, "Хендэ" врезался в "Мазду" и в итоге влетел в фонарный столб. После этого водитель бросил машину и сбежал.

За оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток говорится в сообщении

Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.