Полиция задержала водителя, совершившего наезд на людей в Краснодаре

Задержан водитель грузовика, умышленно давивший людей в Краснодаре Полиция задержала водителя, совершившего наезд на людей в Краснодаре

Москва9 июл Вести.Сотрудники полиции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей в Краснодаре, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ЧП произошло ночью 7 июля на улице Генерала Трошева, где мужчина, управлявший грузовым автомобилем Porter, наехал на пострадавших и скрылся.

От полученных травм на месте скончался житель Ростовской области говорится в публикации ведомства в MAX

Подозреваемым оказался 26-летний ранее судимый житель Белореченского района. Правоохранители установили его местоположение, задержали фигуранта и передали в Следственным комитет, сотрудники которого ведут расследование обстоятельств происшествия.