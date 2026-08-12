Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Водитель без прав устроил ДТП в Красноярском крае, пострадали шесть человек Шесть человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Москва12 авг Вести.В Красноярском крае водитель "Урала" спровоцировал ДТП, в котором пострадали шесть человек, они госпитализированы. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло утром 12 августа в поселке Пинчуга Богучанского муниципального округа. Предварительно установлено, что 53-летний мужчина находился за рулем "Урала", не имея водительских прав. Он не справился с управлением, поле чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на бок.

В салоне автомобиля находилось 10 человек, включая водителя. В результате аварии пострадали 6 человек, которые на данный момент доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.