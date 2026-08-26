Москва26 авгВести.Инспекторы дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции МО МВД России "Усть-Кутский" вынуждены были применить оружие для остановки автомобиля, водитель которого грубо нарушал ПДД, сообщила пресс-служба управления ведомства по Иркутской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в ночь на 26 августа на трассе Усть-Кут – Уоян. Во время патрулирования инспекторы ДТС заметили автомобиль ВАЗ-2106 синего цвета без государственных регистрационных знаков.
Увидев патрульный автомобиль, водитель резко увеличил скорость и предпринял попытку скрыться. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы начали преследование... После неоднократных предупреждений в соответствии с Федеральным законом "О полиции" сотрудник ДПС применил оружие. Инспектор произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего поразил выстрелами колеса автонаписали в пресс-службе
Однако водитель продолжил движение на поврежденных колесах. Остановился он у одного из домов улицы Партизанской села Казачинское.
За рулем "Жигулей" оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. Молодой человек пояснил, что пытался скрыться из-за страха привлечения к ответственности и возможного помещения автомобиля на специализированную стоянкуотметили в ведомстве
Молодой человек получил семь административных протоколов, а его машина действительно отправлена на спецстоянку.
В результате применения табельного оружия никто не пострадал.