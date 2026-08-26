Молодого водителя без прав задержали после погони со стрельбой под Иркутском

Под Иркутском полицейские стреляли по машине, водитель которой не останавливался Молодого водителя без прав задержали после погони со стрельбой под Иркутском

Москва26 авг Вести.Инспекторы дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции МО МВД России "Усть-Кутский" вынуждены были применить оружие для остановки автомобиля, водитель которого грубо нарушал ПДД, сообщила пресс-служба управления ведомства по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа на трассе Усть-Кут – Уоян. Во время патрулирования инспекторы ДТС заметили автомобиль ВАЗ-2106 синего цвета без государственных регистрационных знаков.

Увидев патрульный автомобиль, водитель резко увеличил скорость и предпринял попытку скрыться. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы начали преследование... После неоднократных предупреждений в соответствии с Федеральным законом "О полиции" сотрудник ДПС применил оружие. Инспектор произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего поразил выстрелами колеса авто написали в пресс-службе

Однако водитель продолжил движение на поврежденных колесах. Остановился он у одного из домов улицы Партизанской села Казачинское.

За рулем "Жигулей" оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. Молодой человек пояснил, что пытался скрыться из-за страха привлечения к ответственности и возможного помещения автомобиля на специализированную стоянку отметили в ведомстве

Молодой человек получил семь административных протоколов, а его машина действительно отправлена на спецстоянку.

В результате применения табельного оружия никто не пострадал.