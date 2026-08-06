Во время погони со стрельбой инспекторы задержали нетрезвого тракториста в Туве

Нетрезвый тракторист устроил погоню в селе Тувы Во время погони со стрельбой инспекторы задержали нетрезвого тракториста в Туве

Москва6 авг Вести.В Туве экипаж ДПС во время погони со стрельбой пресек опасную поездку нетрезвого тракториста по улицам села, сообщается в MAX-канале МВД республики.

В полицию поступило сообщение от очевидца о нетрезвом водителе трактора, разъезжавшем по селу Тоора-Хем Тоджинского района. Автоинспекторы заметили указанного мужчину, когда тот вышел из магазина, сел за руль и поехал. Полицейские в громкоговоритель попросили его остановиться. Но он попытался скрыться. Инспекторы начали преследование нарушителя. Было принято решение применить табельное оружие. В безлюдном месте инспектор выстрелил в воздух и несколько прицельных – по задним покрышкам трактора. Машина остановилась, а правонарушитель попытался спрятаться. Но был задержан полицейскими. Им оказался 37-летний местный житель. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Полицейские составили в отношении задержанного четыре административных протокола. Выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвую езду отмечается в сообщении

Решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Трактор изъят и помещен на спецстоянку.