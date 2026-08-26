Водители двух Lada Priora без номеров арестованы после погони в Ингушетии

Двух водителей арестовали в Ингушетии после погони со стрельбой Водители двух Lada Priora без номеров арестованы после погони в Ингушетии

Москва26 авг Вести.Погоней со стрельбой обернулось неповиновение водителей двух Lada Priora требованиям инспекторов дорожно-патрульной службы об остановке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия в мессенджере МАХ.

Сотрудники полиции обратили внимание на два автомобиля Lada Priora с тонированными стеклами и без номеров, водители которых существенно превысили скорость при движении по федеральной трассе. Инспекторы потребовали у лихачей остановиться, однако те стали проигнорировали их.

В ходе преследования сотрудники ДПС неоднократно предупреждали водителей о намерении применить оружие, однако те продолжали движение.

С целью остановки автомобилей нарушителей полицейские в ходе преследования произвели из табельного оружия сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем, для остановки продолжающих движение транспортных средств – выстрелы по их колесам. Один из автомобилей, получив повреждение заднего колеса, остановился, водитель скрылся. Как установлено позднее, на заднем сиденье другой автомашины в качестве пассажира находился горожанин 2015 года рождения, получивший сквозное огнестрельное ранение в голень левой ноги. Второй водитель-нарушитель сумел скрыться написали в пресс-службе

Позже оба водителя были задержаны и вместе с машинами доставлены в полицию. Лихачами оказались жители села Алхасты Сунженского района 1998 и 2007 годов рождения. Суд назначил каждому десять суток ареста.