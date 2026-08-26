Раненый полицейскими во время погони ребенок 10 лет прооперирован в Ингушетии

Раненого после погони со стрельбой ребенка прооперировали в Ингушетии Раненый полицейскими во время погони ребенок 10 лет прооперирован в Ингушетии

Москва26 авг Вести.Десятилетний ребенок, получивший огнестрельное ранение левой голени в ходе погони инспекторов ДПС за лихачами на федеральной трассе, прооперирован в Детской республиканской клинической больнице Ингушении, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя медучреждения.

В экстренном порядке врачебный консилиум принял решение о проведении первичной хирургической обработки (ПХО) раны. В ходе операции из раневого канала были извлечены остаточные инородные тела, выполнено иссечение нежизнеспособных тканей и полноценное дренирование для профилактики гематом и инфекционных осложнений. Завершающим этапом стало послойное ушивание раны отметил он

Собеседник агентства также уточнил, что операция прошла без технических сложностей, кровопотеря была минимальной. Состояние пациента стабильное, оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Ребенок находится в сознании, показатели гемодинамики в норме. Мальчика перевели в отделение травматологии и ортопедии.

Ранее сообщалось, что двух водителей задержали в Ингушении после погони со стрельбой. Сотрудники ДПС, применившие табельное оружие, позже обнаружили на пассажирском сидении одной из преследуемых машин ребенка 2015 года рождения с ранением голени левой ноги.