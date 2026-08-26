Москва26 авгВести.Десятилетний ребенок, получивший огнестрельное ранение левой голени в ходе погони инспекторов ДПС за лихачами на федеральной трассе, прооперирован в Детской республиканской клинической больнице Ингушении, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя медучреждения.
В экстренном порядке врачебный консилиум принял решение о проведении первичной хирургической обработки (ПХО) раны. В ходе операции из раневого канала были извлечены остаточные инородные тела, выполнено иссечение нежизнеспособных тканей и полноценное дренирование для профилактики гематом и инфекционных осложнений. Завершающим этапом стало послойное ушивание раныотметил он
Собеседник агентства также уточнил, что операция прошла без технических сложностей, кровопотеря была минимальной. Состояние пациента стабильное, оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Ребенок находится в сознании, показатели гемодинамики в норме. Мальчика перевели в отделение травматологии и ортопедии.
Ранее сообщалось, что двух водителей задержали в Ингушении после погони со стрельбой. Сотрудники ДПС, применившие табельное оружие, позже обнаружили на пассажирском сидении одной из преследуемых машин ребенка 2015 года рождения с ранением голени левой ноги.