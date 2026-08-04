Ингушские врачи помогли мальчику, который чуть не умер после укуса пчелы

В Ингушетии спасли мальчика, которого проглоченная пчела ужалила в горло Ингушские врачи помогли мальчику, который чуть не умер после укуса пчелы

Москва4 авг Вести.Врачи Сунженской районной больницы Республики Ингушетия спасали жизнь мальчику, который пострадал от укуса пчелы в горло, сообщает Минздрав России в мессенджере MAX.

Ребенок случайно проглотил пчелу, и насекомое ужалило его в горло. У мальчика развились тяжелая аллергическая реакция и отек дыхательных путей говорится в публикации

Ребенок поступил в медучреждение в критическом состоянии.

Врачи незамедлительно начали комплекс неотложных мероприятий, чтобы снять спазм дыхательных путей и уменьшить отек. Состояние маленького пациента удалось стабилизировать.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.