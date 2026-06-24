Москва24 июнВести.Врачи Архангельской клинической офтальмологической больницы провели сложную операцию, удалив клеща из глаза пациента, сообщается на странице лечебного учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Мужчина обратился в кабинет неотложной помощи с жалобами на инородное тело и резкую боль в правом глазу. В результате обследования выяснилось, что к конъюнктивальной оболочке присосался клещ. Пациент "поймал" его во время поездки на дачу.
Ему провели местную анестезию и в течение 10 минут удалили клеща. Операция проводилась под микроскопом, с использованием специальных инструментов и очень аккуратно, чтобы не травмировать роговицу. Все прошло успешно, зрение осталось прежним.
Конъюнктива – это тонкая, богато иннервированная ткань. Клещ, присосавшись к ней, может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицированиепояснил врач-офтальмолог Алексей Пихтулов
Он отметил, что этот случай нетипичный для Архангельской области и первый в его практике.
После операции пациента направили на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту.