Клещ в глазу: в Архангельске пациенту спасли зрение Архангельские офтальмологи удалили клеща из глаза пациента

Москва24 июн Вести.Врачи Архангельской клинической офтальмологической больницы провели сложную операцию, удалив клеща из глаза пациента, сообщается на странице лечебного учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Мужчина обратился в кабинет неотложной помощи с жалобами на инородное тело и резкую боль в правом глазу. В результате обследования выяснилось, что к конъюнктивальной оболочке присосался клещ. Пациент "поймал" его во время поездки на дачу.

Ему провели местную анестезию и в течение 10 минут удалили клеща. Операция проводилась под микроскопом, с использованием специальных инструментов и очень аккуратно, чтобы не травмировать роговицу. Все прошло успешно, зрение осталось прежним.

Конъюнктива – это тонкая, богато иннервированная ткань. Клещ, присосавшись к ней, может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование пояснил врач-офтальмолог Алексей Пихтулов

Он отметил, что этот случай нетипичный для Архангельской области и первый в его практике.

После операции пациента направили на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту.