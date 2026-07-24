SCMP: китаец стал хуже видеть из-за клещей, поселившихся в его веках

Тысячи микроклещей стали причиной ухудшения зрения у жителя Китая SCMP: китаец стал хуже видеть из-за клещей, поселившихся в его веках

Москва24 июл Вести.Зрение жителя Китая резко ухудшилось из-за более чем тысячи микроскопических клещей, которые поселились в его веках. Об этом пишет South China Morning Post.

У жителя Китая резко ухудшилось зрение, в его веках была более чем тысяча клещей говорится в публикации

Как сообщает издание, на протяжении полугода у мужчины наблюдался дискомфорт в области глаз — сухость и зудящие ощущения. При этом, по его словам, глазные капли ситуацию не облегчили.

Обследование выявило у жителя Китая демодекозный блефарит, возбудителем которого выступает условно-патогенный подкожный клещ.

По данным SCMP, к попаданию клещей в веки привели не самые здоровые бытовые привычки: мужчина часто чесал глаза немытыми руками и редко менял постельное белье.