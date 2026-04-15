В Сибири зафиксированы два тяжелых случая, связанных с укусами клещей. 16-летний житель Томска впал в кому, 17-летний омич попал в реанимацию. Об этом сообщило издание "Российская газета".
В Сибири произошло сразу два тяжелых случая, связанных с укусом клещей. Пострадавших подростков пришлось лечить в Клиническом институте мозгаговорится в публикации
Отмечается, что у томича обнаружили болезнь Лайма и назначили лечение. Но позднее он нашел на себе еще одного клеща и не обратился к врачу.
Через две недели состояние подростка ухудшилось – у него диагностировали менингоэнцефалит. Впавшего в кому пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По медицинской страховке его транспортировали в Клинический институт мозга в Екатеринбурге. Там он проходил длительное лечение и восстанавливался.
Омского подростка после укусов двух клещей госпитализировали в реанимацию с тяжелой формой клещевого энцефалита. Лечение продолжалось более шести месяцев. Восстанавливался он также в Институте мозга в Свердловской области.