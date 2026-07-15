Омские врачи достали клеща из глаза ребенка В Омской области врачи извлекли клеща из глаза 5-летней девочки

Москва15 июл Вести.Омские врачи-офтальмологи извлекли клеща из глаза 5-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.

По информации ведомства, во время отдыха на даче родители заметили у ребенка небольшую кровоточивость глаза и уплотнение между ресницами. Они обратились за медицинской помощью в Клиническую офтальмологическую больницу им. В.П. Выходцева.

Медицинский осмотр показал наличие на конъюнктиве века глаза присосавшегося клеща. Паразит устроился настолько хитро, что разглядеть его можно было только с помощью щелевой лампы. Врач с ювелирной точностью провел процедуру извлечения членистоногого, не оставив в тканях никаких фрагментов отметили в Минздраве региона

Как уточняется, клеща отправили на лабораторную экспертизу, чтобы выяснить, не является ли он переносчиком опасных инфекций.