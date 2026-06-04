Москва4 июнВести.В Дмитровском округе Московской области сок скошенного борщевика попал в глаз 8-летней девочке, получившей в итоге химический ожог. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 2 июня. Ребенок бежал по участку, где недавно скосили борщевик. Наступив случайно на остатки растений, сок брызнул девочке в правый глаз.
По данным телеканала, пострадавшую госпитализировали с химическим ожогом, ее состояние оценивается как средней тяжести.
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