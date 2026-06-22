Москва22 июн Вести.В Санкт-Петербурге девушке, которую облил кислотой и изрезал ножом бывший молодой человек, удалили глаз. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на ее отца Олега.

Нападение произошло в квартире на Железноводской улице в конце мая. Реанимационная бригада увезла Анастасию с сильными ожогами головы, шеи, рук и множественными ножевыми ранениями. Из-за тяжелого ожога роговицы сохранить глаз не удалось.

Отец пострадавшей рассказал, что из-за полученных травм его дочери Анастасии удалили глаз из-за тяжелого ожога роговицы говорится в публикации

Сейчас девушку перевели из реанимации в обычную палату. Она начинает потихоньку ходить, проходит перевязки и готовится к новым операциям - по восстановлению лица и кожи. Лечение и реабилитация займут еще несколько месяцев.

Отец признался, что первые дни в больнице дались ему тяжело - он не мог смотреть на фотографии дочери, сделанные сразу после госпитализации. Последствия нападения до сих пор заметны: раны и ожоги на теле петербурженки продолжают заживать.

Семья бывшего парня Анастасии так и не навестила девушку и не выходила на связь, хотя ранее его мать обещала приехать, как только появится возможность.