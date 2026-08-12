В Московской области врачи спасли ребенка после укуса змеи В Егорьевске девочка приняла гадюку за ящерицу

Москва12 авг Вести.В Подмосковье врачи спасли ребенка после укуса змеи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Инцидент произошел на даче в Егорьевске. Девочка увидела в траве гадюку и, решив, что это ящерица, потянула ее за хвост.

Во время прогулки на дачном участке девочка заметила в траве змею и, приняв ее за ящерицу, решила потрогать за хвост. Рептилия оказалась гадюкой и укусила ребенка за большой палец отметила пресс-служба Минздрава Подмосковья

Благодаря быстрой реакции мамы, которая сразу вызвала скорую помощь, ребенка успели спасти. В Егорьевской больнице юной пациентке ввели противоядную сыворотку. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

В ведомстве напомнили, что при встрече с любым пресмыкающимся в лесу или на даче необходимо сохранять дистанцию.