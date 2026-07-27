Москва27 июлВести.Спасатели поймали экзотическую змею на территории детского сада на улице Ратная в Москве. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Днем 27 июля воспитатели обнаружили экзотического змея на территории образовательного учреждения. На месте происшествия также находились сотрудники зоопарка, но поймать животное им не удавалось.

По прибытии [спасателей] выяснилось, что нежданный гость залез под крыльцо. С помощью специального инструмента спасатели разобрали часть конструкции, аккуратно поймали полосатую беглянку и передали сотрудникам Московского зоопарка, которые определили, что пресмыкающееся относится к редким видам краснокнижных животных

говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента в мессенджере МАХ

В результате спасательной операции никто не пострадал — змея оказалась не ядовитой.