Москва27 июлВести.Спасатели поймали экзотическую змею на территории детского сада на улице Ратная в Москве. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Днем 27 июля воспитатели обнаружили экзотического змея на территории образовательного учреждения. На месте происшествия также находились сотрудники зоопарка, но поймать животное им не удавалось.
По прибытии [спасателей] выяснилось, что нежданный гость залез под крыльцо. С помощью специального инструмента спасатели разобрали часть конструкции, аккуратно поймали полосатую беглянку и передали сотрудникам Московского зоопарка, которые определили, что пресмыкающееся относится к редким видам краснокнижных животныхговорится в сообщении, опубликованном в канале департамента в мессенджере МАХ
В результате спасательной операции никто не пострадал — змея оказалась не ядовитой.