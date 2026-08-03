В Москве спасли шесть щенков, оставленных в припаркованной машине Жители московского ЖК спасли щенков из машины на парковке

Москва3 авг Вести.В московском ЖК "Мещерский лес" жители нашли в припаркованной машине шесть щенков. О спасении собак они рассказали ИС "Вести".

По их словам, животные могли просидеть в закрытом автомобиле в 30-градусную жару всю ночь. Жители вызвали спасателей и полицию.

Когда открыли багажник, собаки с трудом шевелились, не все. В фекалиях были поделилась соседка Татьяна Прист

По словам другого жителя дома, хозяйка машины устроила в своей квартире передержку или питомник.

Она покупает или берет каких-то там щенков, где-то находит и перепродает. Человек на этом зарабатывает деньги, при этом не беспокоясь ни о животных, ни о людях, ни о ком вообще сказал он

Соседи написали заявление в полицию и требуют отобрать собак у заводчицы, а также запретить ей заниматься такой деятельностью.

Действительно есть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 245. Поскольку некоторые щенки находятся в тяжелом состоянии, то есть угроза их жизнью и здоровью пояснил юрист Александр Строкин

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска осуждена за мошенничество при продаже породистых собак.