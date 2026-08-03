Москва3 авгВести.В московском ЖК "Мещерский лес" жители нашли в припаркованной машине шесть щенков. О спасении собак они рассказали ИС "Вести".
По их словам, животные могли просидеть в закрытом автомобиле в 30-градусную жару всю ночь. Жители вызвали спасателей и полицию.
Когда открыли багажник, собаки с трудом шевелились, не все. В фекалиях былиподелилась соседка Татьяна Прист
По словам другого жителя дома, хозяйка машины устроила в своей квартире передержку или питомник.
Она покупает или берет каких-то там щенков, где-то находит и перепродает. Человек на этом зарабатывает деньги, при этом не беспокоясь ни о животных, ни о людях, ни о ком вообщесказал он
Соседи написали заявление в полицию и требуют отобрать собак у заводчицы, а также запретить ей заниматься такой деятельностью.
Действительно есть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 245. Поскольку некоторые щенки находятся в тяжелом состоянии, то есть угроза их жизнью и здоровьюпояснил юрист Александр Строкин
Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска осуждена за мошенничество при продаже породистых собак.