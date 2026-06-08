В Москве задержана банда, похищавшая с парковок дорогие иномарки Банда угонщиков иномарок задержана в Москве

Москва8 июн Вести.Полицейские задержали шестерых жителей столичного региона, четверо из которых ранее были судимы. Им предъявлено обвинение в кражах дорогостоящих иномарок, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале MAX.

Объектами хищений становились припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей.

Злоумышленники с помощью специальных устройств блокировали сигнализацию, проникали в машину, запускали двигатель и похищали объяснила Ирина Волк

Затем они перегоняли автомобили в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. Впоследствии угонщики продавали их или разбирали на запчасти.

Всего с июня по октябрь прошлого года было задокументировано пять эпизодов краж с ущербом свыше 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД.

Подозреваемых задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. У них были обнаружены две похищенные иномарки, радиоэлектронные устройства для блокировки сигналов сотовой связи, а также ключи от машин различных марок и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Правоохранители проводят мероприятия по поиску похищенного, установлению всех эпизодов противоправной деятельности, а также возможных соучастников, отметила Ирина Волк.