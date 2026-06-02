Москва2 июн Вести.В Москве задержали афериста, жертвами которого стали покупатели люксовых автомобилей, а также автосалоны. Информацию "Известиям" предоставил адвокат Александр Добровинский.

Гражданин Германии Илан Медведев вместе с группой лиц подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как выяснилось, он брал деньги на покупку и доставку люксовых автомобилей из Европы в Россию. Обманутых покупателей много, среди тех, кого я знаю, - и мои партнеры по гольф-клубу, и дилеры Rolls Royce и других люксовых автомобилей уточнил адвокат

Добровинский добавил, что один из дилеров марки Rolls Royce попросил его подготовить гражданские иски в рамках уголовного дела.

По словам источника, Медведев начал предлагать услуги по покупке премиальных авто, став членом премиального гольф-клуба. Делом задержанного будет заниматься следственное управление по Западному административному округу столицы.

Подробности не разглашаются в интересах следствия.