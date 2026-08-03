Москва3 авгВести.Четыре года проведет в колонии общего режима 34-летняя ранее судимая жительница Хабаровска за мошенничество при продаже щенков, сообщила пресс-служба прокуратуры края в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что с сентября 2024 года по май 2025 года злоумышленница, публикуя объявления о продаже щенков пород амстафф и стаффордширский терьер в сети "Интернет", обманывала покупателей. Она получала полную оплату за щенков, но затем не выполняла свои обязательства по их доставке. В 2024 году подсудимая прекратила заниматься разведением собак и передала всех имеющихся животных в другие питомникиотметили в пресс-службе
Общая сумма причиненного ущерба составила 143 тыс. рублей. Весь ущерб подсудимая возместила.
С учетом уже имеющихся судимостей и позиции государственного обвинителя, суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 10 месяцев 11 днейуточнили в ведомстве
Приговор в законную силу не вступил.