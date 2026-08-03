Москва3 авг Вести.Четыре года проведет в колонии общего режима 34-летняя ранее судимая жительница Хабаровска за мошенничество при продаже щенков, сообщила пресс-служба прокуратуры края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что с сентября 2024 года по май 2025 года злоумышленница, публикуя объявления о продаже щенков пород амстафф и стаффордширский терьер в сети "Интернет", обманывала покупателей. Она получала полную оплату за щенков, но затем не выполняла свои обязательства по их доставке. В 2024 году подсудимая прекратила заниматься разведением собак и передала всех имеющихся животных в другие питомники