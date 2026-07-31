В Москве котенок выжил после стирки в стиральной машине

Москвичка случайно постирала котенка в стиральной машине В Москве котенок выжил после стирки в стиральной машине

Москва31 июл Вести.В Москве котенок едва не погиб во время стирки в стиральной машине, забравшись в нее, когда хозяйка отвлеклась. Об этом рассказали в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел днем 31 июля в Преображенском районе.

Котенок, видимо, решил провести тест-драйв бытовой техники и запрыгнул в стиральную машинку в тот короткий период, когда хозяйка отвлеклась. Только после нажатия кнопки "пуск" и жалобного мяуканья из недр машинки обнаружилось, что в ворохе белья стирается и пушистый проказник говорится в сообщении

Женщина остановила стирку и вызвала спасателей. Они аккуратно достали перепуганного котенка и передали его хозяйке. Питомец не пострадал.