Москва16 июнВести.В подмосковной Опалихе сотрудники МЧС спасли крошечного утенка, отбившегося от семьи и застрявшего под мостом в ливень. Об этом сообщило региональное ведомство.
В спасательную службу позвонили местные жители, после чего сотрудники 4-й пожарно-спасательной части Красногорска прибыли на место.
В пруду в Опалихе под мостом застрял крошечный птенец. Бедолага сбился с пути из-за непогоды и отстал от своей семьи, самостоятельно выбраться из ловушки у него не было никаких шансовговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС
Спасатели аккуратно вызволили перепуганного утенка и вернули его в естественную среду обитания.