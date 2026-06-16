В подмосковной Опалихе спасли крошечного утенка, застрявшего под мостом в ливень

В подмосковной Опалихе спасли крошечного утенка, застрявшего под мостом В подмосковной Опалихе спасли крошечного утенка, застрявшего под мостом в ливень

Москва16 июн Вести.В подмосковной Опалихе сотрудники МЧС спасли крошечного утенка, отбившегося от семьи и застрявшего под мостом в ливень. Об этом сообщило региональное ведомство.

В спасательную службу позвонили местные жители, после чего сотрудники 4-й пожарно-спасательной части Красногорска прибыли на место.

В пруду в Опалихе под мостом застрял крошечный птенец. Бедолага сбился с пути из-за непогоды и отстал от своей семьи, самостоятельно выбраться из ловушки у него не было никаких шансов говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС

Спасатели аккуратно вызволили перепуганного утенка и вернули его в естественную среду обитания.